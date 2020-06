Edition du mardi 2 juin

- La phase 2 du déconfinement débute ce mardi partour en France. réouverture des lacs, des cafés et restaurants. Qu'en est-il du côté des refuges de montagne, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, sera en Savoie demain.

- l'application stop covid est téléchargeable à partir de ce mardi à midi. Et une entreprise chambérienne a travaillé sur le projet. Lunabee studio a cherché à créer une interface la plus accessible possible.

- L'année universitaire se termine. Qu'en est-il pour l'an prochain ? A l'université Savoie Mont Blanc, les recrutements ont débutés et on se prépare pour septembre. La crise sanitaire apportera de grands changements dans les enseignements.