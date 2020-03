Edition du mardi 24 mars

- À l'heure, où les autorités ne parviennent toujours pas à fournir en masques de protection le personnel en contact avec du public, la solidarité s'organise sur le territoire normand



- Et puis, l'établissement français du sang vous informe : le don de sang est autorisé et important pendant cette période, pour ne pas vivre une nouvelle pénurie qui pourrait mettre en danger d'autres malades que ceux atteints du Covid 19…



- Et enfin, comment font les sportifs de haut niveau pour se maintenir en forme dans cette période de confinement ? Nous avons joint un champion local, l'athlète paralympique de tennis de table Florian Merrien par téléphone,