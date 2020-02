Edition du mardi 25 février

- Le salon de l'agriculture bat son plein. Les évêques étaient en visite hier porte de Versailles. Parmi eux, mgr Philipe Ballot, évêque de nos diocèses savoyards intéressé par les questions de spiritualité dans le monde rural.

- Le critérium du Dauphiné revient cette année du 31 mai au 7 juin en Auvergne Rhone Alpes. Et le territoire savoyard n'est pas en reste avec une arrivée et un départ. La célèbre course qui chaque année, fait figure de test avant le Tour de France.

- Faire pousser des légumes sur les toits chambériens, c'est l'objectif de l'association Potagers perchés expérimentaux. La structure veut également devenir un lieu d'échange et de découverte.