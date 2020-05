Edition du mardi 26 mai

- Des essais cliniques concernant le covid 19 sont en cours au centre hospitalier métropole Savoie. Une centaine de patients se sont portés volontaires.

- Quid des vacances, colos et camps scouts pour les enfants cet été ? La décision devrait être rendue cette semaine. Pour l'instant les structures d'accueil et d'organisation naviguent à vue.

- L'association agrée de pêche et de protection des milieux aquatiques en Tarentaise mobilisée ce jour. Enedis prévoit l'ouverture d'une vanne pour une vidange. Les pécheurs pourraient faire des sauvetages de poissons.