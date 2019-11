Edition du mardi 26 novembre

- Donner aux associations les clés pour une bonne gestion comptable. C'était le but de cette 3e rencontre des associations avec l'ordre des experts comptables qui s'est tenue jeudi dernier à l'espace du Moineua à Rouen.



- C'est cette semaine la Semaine de la parentalité un peu partout en France. Au Havre des conférences, des ateliers et des rencontres-débats ont lieu à destination des parents, des enfants et des professionnels,



- C'était hier les résultats du Grenelle contre les violences conjugales et l'annonce de nouvelles mesures. Aude Remy a rencontré Hélène Klein, élue de la ville de Rouen en charge des discriminations et du handicap.



- Et enfin la restitution de 3 toiles sur les 8 qui avaient été dérobées il y a 2 ans dans l'église Saint-Jacques. Le Père Jean-Baptiste Baranger, curé de la paroisse nous en dit plus.