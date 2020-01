Edition du mardi 29 janvier

- 27 nouveaux trains pour la Normandie c'est la commande passée par la région. On en parle avec Alexandre Rakotomizao au début de ce journal



- Et puis après un premier cas de Coronavirus suspecté au CHU de Rouen, qu'en est-il des chinois basés à Rouen ? Pauline Noack a interviewé Bin Zang. Il nous dira s'il est inquiet ou non...



- Et enfin les dragons noirs vous connaissez ? L'un des deux clubs de supportes des Hockeyeurs rouennais. Emilien Gaudin a posé ses questions à Patrice Gazet, le trésorier du club.