Edition du mardi 3 décembre

- La SNSM lance sa campagne hivernale de dons



- Un parvis "Jacques Hamel" inauguré à Maromme le 30 novembre dernier



- Et puis François Zimeray était de passage à Rouen. Avocat et ambassadeur français des droits de l'homme durant de longues années, il nousnpartage son inquétude sur l'évolution des droits de l'homme



- Et enfin le Centre Culturel d'art contemporain le Shed inaugure dans ses locaux de l'Académie à Maromme un dispositif pour les établissements scolaires intitulé "De Visu"