Edition du mardi 31 mars

- Début de semaine, et emploi du temps chargé pour les profs comme pour les élèves, vous l'entendrez avec le témoignage de Sixitne Vasseur, en première au lycée la Providence Nicolas Barré du Mesnil-Esnard et de Mickaël Célia, professeur d'histoire et de français en terminale au lycée professionnel Jean Moulin des Andelys dans l'Eure



- et puis vous êtes quelques-uns à vous en inquiéter, et à nous avoir alertés : les allocations versées par le département pourront-elles être versées ? Le président du département de Seine-Maritime, Bertand Bellanger vous répondra



- Et enfin des initiatives à partager encore ce matin, c'est prévu à la fin de journal !