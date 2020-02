Edition du mardi 4 février

- Le Brexit on en parle avec cette interdiction pour les pêcheurs français d'accéder aux eaux de Guernesey. Les explications d'Alexias Courdant, chargée de mission au sein du comité régional des pêches de Normandie



- La Métropole Rouen Normandie et Pôle Emploi mobilisés pour faire reculer le chômage dans les 71 communes que constitue la métropole. Une convention a été signée dans ce sens vendredi 31 janvier dernier



- Et puis une session de formation pour ceux qui travaillent dans l'Eglise, qu'ils soient clercs ou laïcs; ça se passe aujourd'hui à la maison diocésaine du Havre.