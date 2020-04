Edition du mardi 7 avril

- Le confinement a bouleversé les organisations des structures et des services, c'est le cas de l'aide sociale à l'enfance. Dans le foyer du département, les enfants sont présents 24h/24 et ne peuvent plus voir leur parents.

- Privé de distribution de denrées alimentaires, le Secours catholique a lancé des chèques services qui permettent aux plus démunis d'aller faire leurs courses. Pour les financer, l'association lance un appel aux dons.

- Une nouvelle initiative du côté d'Albertville, c'est le projet du p'tit camion qui veut aider les producteurs locaux et livrer les personnes fragiles. Une initiative solidaire qui valorise le vivre ensemble.