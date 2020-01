Edition du mardi 7 janvier

- Connaissez-vous le principe des fermes d'ici ? Une bonne façon de manger local, et de saison... On vous donne le mode d'emploi au début de ce journal



- Et si on imaginait le transport scolaire en calèche ? C'est le projet de l'association Cheval en Seine. L'expérimentation devrait commencer à Rouen dans le quartier Grieu à la rentrée prochaine



- Et enfin, un projet artistique à l'hôpital porté par la compagnie Chiendent, on en parle en fin de journal...