Édition du mercredi 12 juin 2019

À l"heure des choix d'orientation pour la première et la terminale, les élèves sont de plus en plus nombreux à opter pour l'apprentissage du chinois en deuxième langue. Le chinois est devenu la cinquième langue la plus étudiée en LV2.



L'école inclusive pour la réussite de tous, c'est le thème d'une journée de réflexion qu' a organisée l'enseignement catholique la semaine dernière. Une inclusion qui passe par l'accueil de toutes les formes de fragilité dans l'ordinaire de l'école.