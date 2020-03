Edition du mercredi 18 mars

- Comment se passe l'école à la maison à l'heure du confinement ? Le témoignage de Laure Garrido, professeur de Phsyiques/ Chimie au collège Lycée st Adjutor de Vernon



- L'état, la région s'organisent pour épauler l'économie locale, Alexandre Rakotomizao en télétravail, nous donnera les premières mesures…



- Et enfin nous entendrons le message d'Espérance d'Atanase Périfan, le président de la fédération européenne des solidarités de proximité et plus simplement, le fondateur de la fête des voisins !