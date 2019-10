Edition du mercredi 23 octobre 2019 à 8h01

Les biologistes des laboratoires d'analyse sont aujourd'hui en grève, une profession peu connue mais essentielle dans le dispositif de santé, cette mobilisation est l'expression d'un ras le bol qui couve depuis longtemps



Dans le diocèse de Poitiers des rencontres sont organisées avec des personnes homosexuelles ou transexuelles qui souffrent de l'homophobie dans la société mais aussi dans l'église Isabelle Parmentier est à l'origine de ces réunions baptisées After Eight, plus de détails dans cette édition



La Société poitevine Libellud créatrice du jeu de société à grand succès Dixit entend mettre à profit sa réussite pour soutenir d'autres projets au service de l'éducation de la jeunesse, pour cela l'entreprise a créé une fondation