Edition du mercredi 25 mars

- A l'heure où le COVID 19 continue de se propager, comment accompagne-t-on les malades, celles et ceux atteints d'une maladie grave ? Nous avons joint Marie-Christine Ster, aumônier au Centre anticancéreux Henri Becquerel à Rouen



- Et puis un peu de culture qui vient à vous... C'est la proposition du Centre dramatique national de vous offrir gratuitement des représentations de théatre à la maison



- c'est ce mercredi 25 mars la fête de l'annonciation. Le père Dominique Lebrun se fait le relais de toute l'Eglise de France pour nous inviter tous à entendre à 19h30 les cloches de nos églises sonner et allumer une bougie sur le rebord de notre fenêtre...