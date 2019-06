Édition du mercredi 26 juin 2019

Direction Combrant dans les Deux-Sévres où une unité de méthanisation a vu le jour il y a un peu moins d'un an. Et si c'est un véritable succès pour les gérants, elle est aussi revélatrice du mal être agricole...Plus d'information dans cette édition.



Tous les vendredi après-midi, à la médiathèque, des associations réunies au sein du collectif Alpha informent sur l'apprentissage du français à Poitiers; et les besoins sont toujours plus pressants, nous le verrons dans cette édition