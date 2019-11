Edition du mercredi 27 novembre

La semaine nationale de l'apprentissage dans l'Industrie c'est du 2 au 7 décembre prochain. Caroline Leblond de L'union des industries et métiers de la métallurgie, l'UIMM, nous en parle



- Le Label terre de jeux 2024 vient d'être obtenu par la ville de Mont-Saint-Aignan. Gaëtan Lucas, adjoint au sport à la ville nous en dit plus ce qu'un tel label représente dans la préparation de cet évènement planétaire



- Et puis ce mercredi soir, la venue à Rouen de Jean-Pierre Denis, rédacteur en chef du magazine La Vie à propos de son ouvrage : "un catholique s'est échappé" (Ed. du Cerf)



- Et enfin le cimetière monumental de Rouen distingué cimetière remarquable au même titre que le Père lachaise à Paris.