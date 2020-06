Edition du mercredi 3 juin

- La réouverture des hébergements collectifs et touristiques est en marche! Qu'en est-il du côté des refuges ? quelles sont les règles à appliquer dans ces lieux essentiels du tourisme de montagne ? Réponse dans ce journal.

- La société des courses d'Aix les bians débute sa saison 2020. La première course aura lieu a huis clos ce dimanche. Un public très attendu par les professionnels pour ce spectalce équestre.

- Les cafés, bars et restauratns ont réouverts leurs portes hier. le soleil et les clients, tout était réunis pour une belle journée de retrouvailles ! reportage dans le centre ville de chambéry qui a reprit vie.