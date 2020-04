Edition du mercredi 8 avril

- Quid des migrants pendant cette période de confinement ? où vivent-ils ? Qu'en est-il de leur procédure de demande de papiers ? On en parle avec l'ADDCAES.

- Grand Chambéry a acheté 5 tonnes de tomes des bauges. Un achat à deux volets : une contribution à la banque alimentaire et le soutien aux producteurs locaux.

- Pessa'h ou la Pâque juive débute ce mercredi. Fête traditionnelle et familiiale, le confinement actuel a-t-il une incidence sur la façon dont les juifs vont vivre ce temps spirituel?