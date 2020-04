Edition du mercredi 8 avril

- Il a été élu le 15 Mars dernier à 79 % des voix, pourtant Nicolas Rouly n'est pas encore maire de Grand-Quevilly... Confinement oblige !



- Et puis les animatrices en Pastorale scolaires n'oublient pas leur mission d'évangélisation même à distance ! Illustration au collège de Fénelon d'Elbeuf



- Et enfin il vous est possible d'offrir du chocolat pour Pâques. Beaucoup de chocolatiers assurent les livraisons, avec toutes les précautions sanitaires nécessairesl