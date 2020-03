Edition du vendredi 13 mars

- Fermeture des écoles et des universités, où en sommes-nous des annulations d'évènements et des derniers meetings politiques avant le premier tour des Municipales ?



- Le laboratoire Boiron annonce la fermeture de 13 de ses 31 sites en France. Des conséquences en cascades sur les sites de préparation, et notamment sur celui de Rouen



- Et puis nous prendrons des nouvelles de l'archevêque de Rouen, le Père Dominique Lebrun actuellement en visite Ad Limina à Rome. Il va bien, vous l'entendrez. Son retour est prévu ce vendredi dans la journée