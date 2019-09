Edition du vendredi 13 septembre

- Les chiffres de la mortalité routière en forte hausse durant cet été sur tout le territoire et la Savoie ne fait pas exception. On en parle dans ce journal avec le directeur de cabinet du prefet.

- Courir pour découvrir un quartier. C'est la proposition qui est faite ce 14 septembre à Chambéry le Haut. De 5 à 15 km, les foulées hautrement veulent mobiliser les habitants du quartier et de l'extérieur à se rassembler.

- La foire de Savoie s'ouvre aujourd'hui au parc des expositions de Chambéry. Plus de 80 000 visiteurs y sont venus l'an passé. Et cette année des nouveautés comme une journée de la femme revisitée.