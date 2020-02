Edition du vendredi 14 février

- Une nouvelle clinique psychiatrique vient d'ouvrir ses portes à Yvetot. On en parle ce matin avec la directrice Katia Lièvremont...



- Une retraite est proposée aux jeunes du diocèse ce week-end au sanctuaire de Montligeon. une parenthèse bienfaisante pour mieux repartir ensuite...



- Et enfin il sera question d'échecs ce matin avec le championnat de Normandie Echecs jeunes qui se déroule du 16 au 19 février prochain à Evreux, et de Saint- Valentin aussi, 14 février oblige !