Edition du vendredi 25 octobre 2019 à 08h01

Comment faire des économies d'énergie dans une entreprise ? Pas toujours évidents, surtout dans les PME et les TPE, qui n'ont pas toujours les moyens de se préoccuper d'écologie. Mais des solutions existent on en parle dans cette édition



Le Salon Auto-Moto de la Vienne ça commence aujourd'hui, au parc des expositions de Poitiers. Trois jours pendant lesquels 12 concessionnaires vont exposer leurs véhicules.



Que faire des surplus de fruits et légumes de son jardin ? Virginie Brançy, une jeune entrepreneuse a eu la bonne idée de developper une plateforme d'échange et de vente des surplus…