Edition du vendredi 25 septembre

Dimanche c'est la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Une messe sera célébrée à cette occasion en la cathédrale de Chambéry



C'est aujourd'hui la journée nationale d'hommage aux Harkis et aux formations supplétives. Plusieurs cérémonies sont organisées dans le département.



Une expérience citoyenne entourée de jeunes de son âge. C'est la vocation du conseil départemental des jeunes. Les collégiens élus pour un an ont vu leur mandat prolongé cette année en raison de la crise sanitaire.