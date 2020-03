Edition du vendredi 27 mars

- On s'intéresse ce matin aux commerçants, comment dans cette crise sanitaitre font-il preuve de créativité pour trouver des leviers et continuer autrement leurs activités ?



- Et puis de belles intitaitices à vous partager ce matin dont celle de l'association la Meltinerie, organisatrice d'évènements au profit de l'aide aux migrants qui propose de reverser les recettes des budgets restau ciné ou autres sorties non dépensés sur la palteforme Helloasso



- Et enfin une petite surprise concoctée par Nathan Sifflet, confiné mais pas en manque d'idées vous l'entendrez...