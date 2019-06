Édition du vendredi 28 juin 2019

Poitiers au centre de la planète basket 3x3 pour une semaine: la ville accueille une étape du world tour challenger, le circuit professionnel mondial de basket 3x3



Ce weekend Nouaillé Maupertuis se prépare à remonter le temps... Avec 2 journées médiévalesl, et un grand spectacle qui a pour thème cette année la sorcière de Maupertuis... On l'entendra dans un instant



Vienne Fest est un collectif de 13 festivals dans la Vienne. Tous très différents, on revient sur le Lavoir Electrique qui avait lieu le weekend, et on vous parle des prochains programmés ce weekend.