Edition du vendredi 29 mai

- Trop de monde sur les circuits de randonnée en Chartreuse lors du we de l'Ascension. certains maires ont même dû fermer des accès aux circuits. Il sera possible de prendre le large pour ce we de Pentecôte mais en respectant certaines règles;

- Un minibus pour se déconfiner! Voila l'idée proposée par la délégation des 2 Savoie de l'APF France Handicap. Mais pour cela il faut des sous, l'association lance un appel aux dons.

- Quel monde voulons nous après cette épidémie ? Ils sont nombreux à appeler à un changement de cap. l'Eglise semble avoir pris position. le Pape François vient de lancer l'année laudato si.