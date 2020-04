Edition du vendredi 3 avril

- la solidarité s'organise dans les chambres de commerces et d'industrie. une plateforme a vu le jour, baptisée LA CCI ENTRAIDE"



- Le club service du Rotary Club de Rouen se mobilise pour aider les personnes sans abris atteintes du COvid 19



- Et enfin, on prendra des nouvelles des pêcheurs et pour eux aussi, la période est compliquée...