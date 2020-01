Edition du vendredi 3 janvier

- Créer une autorité de contôle des site SEVESO, c'est la proposition de deux députés du territoire, christophe Bouillon et Hubert Wulfanc



- L'association "Regards et images" à Montivilliers qui réunit des amoureux de la photo et de l'image fête ses 40 ans... Nous entendrons son président, Denys Poupel



- Un cercle de silence est proposé à Saint-Sever ce vendredi 3 Janvier. L'occasion d'évoquer la problématique majeure pour ce début d'année 2020 : trouver des logements pour ces femmes et ces hommes en migration



- Et enfin les voeux du Père Jean-Luc Brunin évêque du Havre pour conclure cette édition !