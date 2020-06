Edition du vendredi 5 juin

- Des assouplissements attendus à partir de ce we dans les ehpad et maisons de retraite. Plus de visiteurs et reprise des activité dans les murs pour les établissements qui le peuvent. Qu'est ce qu'il n'est pas encore possible de faire ?

- L'établissement français du sang lance une alerte. Le niveau des réserves de sang est bas après la mobilisation des donneurs pendant le confinement. Toutes les mesures sanitaires sont prises pour recevoir les participants.

- L'Arche se remet petit à petit du confinement. La communauté installée à La Ravoire est de nouveau au complet depuis cette semaine. Elle tire un bilan du vécut de la crise par ses troupes. Le retour est sans appel, tout le monde a dit avoir besoin de liens.