Edition du vendredi 7 février

- À la veille d'un nouveau week-end, France Nature Environnement relance ses "Rencontres du hérisson", des sorties nature proposées au public pour découvrir ou mieux comprendre la faune et la flore de notre territoire.



- Et puis vous signaler ce premier salon de la parentalité ! ça se passe à la Halle aux toiles ce week-end.



- Et puis il faut soutenir notre jeune espoir féminin en saut à la perche Elise Russis, c'est ce week-end le perche Elite tour : un rendez-vous pour prendre confiance avant les prochaines échéances, les championnats d'Europe et les JO dans deux ans !



- Et enfin pour saisir les enjeux de l'Europe, son imbrication dans notre quotidien, RCF organise une émission en public demain samedi à 10h, avec un beau plateau d'invités, on en reparle à la fin de ce journal...