Edition du vendredi 7 juin

- Laisser sa voiture au garage et privilégier des modes de transports moins polluants. Voilà le challenge lancé hier aux salariés de toute la région. Plus de 120 entreprises y ont participées sur l'agglomération Grand Chambéry.

- Une action de sensibilisation sur les passages à niveaux était proposée hier par la SNCF à Aix Les Bains. Rappel des bons comportements à avoir près d'un passage en pleine ville et qui voit le passage de nombreux trains.

- Enfin la forêt au coeur d'une grande fête qui débute ce vendredi et se prolongera tout le we à St Georges des hurtières. l'occasion de sensibiliser le public aux métiers et au réalité des forêts privées.