Édition du vendredi 7 juin 2019

Une soixantaine d'adulte recevra ce samedi à la cathédrale de Poitiers le sacrement de la confirmation. Donné par l'Évêque, ce sacrement fait partie des sacrements de l'initiation chrétienne





On parlera également athlétisme dans ce journal avec un retour sur le meeting national de Poitiers, qui s'est tenu mercredi soir: des surprises et des performances impactées par la météo



La Vienne et les Deux Sèvres en alerte météo orange pour vent violent