Edition Editeur

Edition, voilà un mot qui est au cœur de mon activité

quotidienne, écrire des chroniques, là c’est d’une

certaine façon une édition radiphonique, mais aussi

écrire des livres sur « l’histoire de la langue française »

par exemple, et puis c’est aussi mon métier actuel, être

éditeur de thèses et autres ouvrages érudits chez Honoré

Champion, inutile donc de dire que c’est un mot qui

m’est cher. Et qui est loin d’être transparent, on va donc

le radiographier.

Et dès qu’il s’agit de livres on évoque nécessairement l’auteur et l’éditeur, ce

dernier mot laissant d’emblée entendre le latin impérial

"editor" et dans le fond c’est un mot qui a franchi les

siècles avec pour ainsi dire la même prononciation.

Point d’érosion phonétique, c’est assez rare. En

revanche, de l’editor romain à l’éditeur français,

l’évolution de sens est certaine. Sous l’Antiquité,

l’editor se définissait en effet comme « celui qui

produit, qui est fondateur », en lien direct avec le verbe

latin edere, « produire, faire paraître au jour ». Il faut

repérer dans ce verbe, edere, le latin dare, donner, un

mot magnifique. C’est au XVI e siècle que le mot éditeur

prendra sa forme française. Et, symbole suprême,

lorsqu’il entre en français, avant 1547, c’est dans une

formule pour le moins valorisante, l’éditeur du tout,

désignant Dieu !

On perçoit ainsi, combien le mot éditeur est

d’abord synonyme de fondateur, y compris de livres.

En fait, l’« éditeur » n’a pas encore un sens

spécialisé au seul monde des livres. Il prend d’ailleurs

aussi la valeur d’un adjectif, et c’est ainsi qu’on

rencontre en ce XVIe siècle, le libraire-éditeur. Jusqu’à

la Renaissance, il copiait et imprimait des livres qu’il

vendait.

C’est au XVIII e siècle, que le libraire devint la

profession consistant à vendre des livres au public,

assorti de ses précieux conseils. Et en 1732 on

bénéficiait d’une définition moderne de l’éditeur avec

les Jésuites de Trévoux : « Editeur : auteur, homme

d’étude qui a soin de l’édition de l’ouvrage d’un autre ».

Un très beau métier que d’être au service d’un auteur et

d’un public. Et j’aurais presque envie de proposer une

définition de mots croisés que j’inventerais volontiers

pour ce mot : « trait d’union entre un auteur et

ses lecteurs à venir ».

Et pourquoi pas, fabricant de virus.

Le virus de la lecture bien sûr !