Efesia: un pas de plus dans le dialogue islamo-chrétien

C'est une reconnaissance pour le mouvement chrétien Efesia. Depuis lundi cette association bénéficie d'un statut canonique. Cette reconnaissance de l'Eglise catholique a été scellée lundi au cours d'une messe célébrée en la cathédrale de Créteil.

Efesia est un mouvement chrétien récent, né en 2015. Il promeut la culture de la rencontre et plus spécifiquement le dialogue entre chrétiens et musulmans. Pour Gérard Testard, président et fondateur de cette association, "dans une société de plus en plus fragmentée, il y a besoin de développer la rencontre. Il faut aller vers l’autre vers lequel on a du mal à aller. Pour aller à la rencontre de l’autre, nous avons reçu un intuiton qu’il fallait créer une association catholique".

La figure de Marie, facteur de rapprochement

Cette culture de la rencontre entre chrétiens et musulmans, l’association Efesia la tisse grâce au projet Ensemble avec Marie. Elle est un facteur de rapprochement. "Marie est très aimée des musulmans, elle est la femme la plus parfaite de la création selon eux. Quand on leur parle de Marie, alors ils viennent", explique Gérard Testard.

Un statut canonique synonyme de reconnaissance

Le mouvement Efesia qui mène des actions pour favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans dans près de douze pays dispose donc aujourd'hui d’un statut canonique. Un statut juridique perçu comme une reconnaissance et une envoi en mission. "C’est une mission délicate car nous restons chacun dans notre foi mais il y a un chemin commun que nous pouvons faire et qui est important pour la société", assure le président de l'association.

Aujourd’hui 42 communautés de croyants chrétiens et musulmans se retrouvent régulièrement en France et dans une douzaine de pays autour de la figure de Marie.