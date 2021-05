Eglise de la Ferrière-de-Flée menacée de destruction : Le vicaire général commente la décision de Mgr Delmas

Le lundi 10 mai 2021





COMMUNIQUE DE MONSEIGNEUR DELMAS





L’avenir de l’église Sainte-Madeleine de la Ferrière-de-Flée est l’objet de débats dans les médias depuis plusieurs jours.

Cette église est fermée pour des raisons de sécurité depuis huit ans. Ainsi, pour permettre aux habitants et à la communauté paroissiale de disposer d’un lieu de culte, j’ai accepté le transfert de l’affectation cultuelle sur un bâtiment situé à proximité immédiate.



Le souci premier du diocèse d’Angers est bien sûr le maintien d’un un lieu de prière et de vie pour tous et les communautés paroissiales locales en particulier.

Dans le même temps, je reste très vigilant quant à l’avenir des églises en Anjou et demande que tout soit mis œuvre pour que ce patrimoine commun puisse perdurer.