Eglise: une reprise pastorale progressive après le confinement

Une reprise pastorale progressive

Durant le confinement les diocèses et les curés de paroisses n’ont pas manqué d’imagination pour faire des propositions pastorales, comme célébrer la messe en ligne. Le gouvernement a maintenu l’interdiction des célébrations religieuses jusqu’à la fin du mois de mai, mais de part et d’autres on s’organise pour retrouver le contact avec les fidèles tout en respectant les règles sanitaires.

En Alsace, région particulièrement touchée par l’épidémie de Covid-19 et actuellement en zone rouge, le cap a aussi été mis sur la reprise d’une activité pastorale. Mgr Luc Ravel, l’archevêque de Strasbourg a donné son aval pour que les agents pastoraux aillent à la rencontre des fidèles, que les églises accueillent leurs paroissiens, que les réunions pastorales soient organisées dans la limite de dix personnes, que les catéchèses reprennent. Ils encouragent aussi la création de “cénacles”, des petits groupes de chrétiens qui se réunissent pour prier.



Des messes célébrées dans les familles

Du côté d’Amiens on mise sur la constitution de fraternités. Les paroissiens se retrouvent en petits groupes, dix maximum. Quant aux prêtres, ils se déplacent pour célébrer la messe dans les maisons ou les appartements. Ils s’assurent au préalable que chaque fidèle ait fait preuve de discernement et que les conditions sanitaires le permettent. Partant du principe qu’il est possible de se rassembler à 10 personnes dans les maisons, Mgr Nicolas Souchu l’évêque du diocèse d’Aire et Dax encourage lui-aussi les prêtres de son diocèse à venir célébrer la messe dans les familles.

La paroisse Notre Dame, dans le centre ville de Rennes, a fait elle le choix de continuer à proposer des messes en ligne. Le père Nicolas Guillou curé de la paroisse, est le seul à officier dans cette église de 800 âmes. Alors l’équation est compliquée et il ne veut pas avoir à faire de choix entre les familles. Il ouvre cependant les portes de son église chaque dimanche après-midi pour un temps d’adoration.



Vivre la messe en voiture

Ailleurs, comme dans le diocèse de Châlons en Champagne, on mise sur des initiatives plus originales. Dimanche, les paroissiens du diocèse de Châlons en Champagne ont rendez-vous sur un parking pour participer à une messe en voiture autour de leur évêque, Mgr François Touvet. Sont concernés tous les fidèles situés dans un rayon de 100 kilomètres autour de Châlons-en-Champagne. Pour en savoir plus sur cette messe en voiture rendez vous sur chalons.catholique.fr.

Quant au sanctuaire de Lourdes, il prévoit d’accueillir à nouveau des pèlerins à partir de samedi. Un accueil progressif. Tous les pèlerinages prévus pour les mois de mai, juin et juillet ont été annulés. Ce sont d’abord des pèlerins locaux, dans un rayon de 100km, qui sont attendus sur le site. La cité mariale rouvre ses portes dans un contexte économique préoccupant. Le sanctuaire prévoit une perte de six millions d’euros, un déficit historique alors qu’il venait de retrouver l’équilibre financier.