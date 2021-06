Elections régionales : Aurélie Filippetti, tête de liste " l'Appel Inédit"

"C'est un programme de gauche mais un programme aussi écologique (...), il n'y a pas d'opposition entre la gauche et l'écologie" Aurélie Filippetti





L’ex-ministre socialiste Aurélie Filippetti est tête de liste pour les élections régionales dans le Grand Est. Elle porte en tout une liste de six partis de gauche dont, la France Insoumise, Générations et Place Publique.... Quelles sont ses priorités pour le Grand Est ? Quelles sont les différences de sa candidature avec celle du Parti Socialiste et d'Europe Ecologie Les Verts ? Entretien avec la tête de liste de l’appel Inédit dans le Grand Est.