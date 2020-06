Elections : Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Amboise changent de couleur

Zoom sur les élections municipales dans quatre villes du département. Trois villes de plus de 10 000 habitants changent de couleur politique : Tours, Saint pierre-des-Corps et Amboise. Un point à Chinon également qui reste à droite.



Dans l'actualité hors élection, ce soir, l’archevêque de Tours célébrera une messe de consolation à la cathédrale. Monseigneur Jordy souhaite ainsi marquer la fin de cette période particulière avant la pause de l’été.



Et le Théâtre Olympia qui a dévoilé ce week-end sa nouvelle programmation. Témoignages dans ce journal des comédiens qui attendent la prochaine saison avec impatience.