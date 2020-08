Electriciens sans Frontières soutient Beyrouth

L'association Electriciens sans Frontières a pour but de favoriser l'accès à l'eau et à l'électricité des populations les plus démunies. Elle intervient également en urgence suite à des catastrophes humanitaires. C'est dans ce cadre que son antenne bretonne vient d'envoyer 76 groupes électrogènes offerts par l'entreprise brestoise SDMO à Beyrouth, la capitale libanaise ravagée par une double explosion début août.

Guy Seznec est l'un des bénévoles qui a piloté cette action de solidarité.