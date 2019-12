Elise Moreau, co-secrétaire départementale du SNUipp FSU de Charente

En Charente, plus 110 écoles sont fermées aujourd’hui… et de nombreuses autres seront perturbées dans leur fonctionnement sur les agglomérations d’Angoulême et de Cognac, mais également dans le secteur rural. Les enseignants en grève remettent en cause l’approche du projet de réforme des retraites, porté par le gouvernement et ses conséquences.