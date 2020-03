Elodie Gracia, présidente de l’APEL Sainte-Marthe à Châteauneuf

Les 13 et 14 mars, l’APEL de l’école Sainte-Marthe à Châteauneuf-sur-Charente se mobilise avec deux événements. Le vendredi soir, l’artiste chanteur David Ban donnera un concert à la salle des fêtes de la commune. Et puis le lendemain, le samedi après-midi, les foulées de Sainte-Marthe seront organisées avec des parcours pour les enfants et les adultes… le tout dans un esprit ouvert et solidaire.