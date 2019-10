Emerveillement

Oserais-je dire platement que c’est un mot « merveilleux ». Il est en tout cas entré en langue française au XIIe siècle, mais on se doute bien sûr qu’il a une grande famille qui commence avec des mots comme merveille, merveilleux et émerveiller…

ET TOUT COMMENCE PAR LE MOT « MERVEILLE »

Effectivement le mot « merveille » étant de son côté attesté en langue française en 1050. Il vient du latin populaire miribilia, altération du latin classique mirabilia, désignant des choses étonnantes, admirables. Et si on décompose le mot, on y retrouvera le verbe mirari, s’étonner, puis observer, admirer, construit à partir de l’adjectif mirus, étonnant, étrange.

C’est de ce ce mirus-là qu’est venu le miracle. Quant au mot émerveillement, en parallèle au verbe émerveiller, tous deux apparu au XIIe siècle, il ne bénéficie pas d’un grand élan au XVIIe siècle, émerveillement est absent des trois dictionnaires du Grand Siècle et « émerveiller » en tant que « donner de l’admiration, étonner » est déclaré « vieux » par l’Académie, considérant qu’« il n’est guère en usage qu’au passif ». L’usage lui a cependant redonné de la force, dès le XIXe avec par exemple Victor Hugo ; « Le jour cette vallée émerveille ; la nuit, elle fascine »

Et le pronominal prendra aussi son élan, et voici par exemple Valéry Larbaud décrivant « une enfant qui s’émerveille lorsque en frappant les touches, il réussit à produire un accord. » Synonyme dès le départ d’admiration, le mot émerveillement est tantôt complément de nom, un sujet, un cri « d’émerveillement », un « cri d’émerveillement », tantôt suivi d’un complément de chose, et nous sommes nombreux à avoir ressenti le même sentiment que celui de Gide, évoqué dans son Journal en 1937 : « Ce matin, ouvrant mes volets, au réveil, c’est l’émerveillement de la neige. Elle a déjà tapissé quelque peu le sol et tombe en assez gros flocons ». Que le réchauffement climatique ne nous fasse surtout pas perdre cet émerveillement.

L’émerveillement n’a pas de saison, et voici un propos de Jacques Brel que nous allons faire nôtre " Le sens de l’émerveillement est un gage de bonheur car la vie, pour peu qu’on sache lui forcer la main, ne refuse jamais à l’homme des occasions de s’émerveiller." Et voilà d’ailleurs pourquoi chaque matin, on s’émerveille sur RCF à vos côté Stéphanie. Ah là je fais fort tout de même !