Emmanuel Crespy : la situation de l'hotellerie à une semaine du début des congés

Le secteur de l'hotellerie marche au ralenti depuis près d'un an. Confinements, clientèle d'affaire, quelle est la situation à une semaine du début des vacances d'hiver? Emmanuel Crespy, hôtelier, président de la commission tourisme à la CCI de Haute Loire et vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hotellerie de Haute Loire est l'invité de RCF.