Emmanuel Lachaize prend la tête de la FDSEA de Maine-et-Loire

Elu le 14 février 2020, Emmanuel Lachaize est le nouveau président de la FDSEA en Anjou. Âgé de 46 ans, il est agriculteur à Brion, près de Beaufort-en-Vallée, où il produit du lait et des semences avec trois associés. Secrétaire général de la FDSEA pendant six ans, son principal défi sera de "trouver une nouvelle forme" au syndicat. "On a de plus en plus de dossiers à gérer, et on est de moins en moins à vouloir s'engager, constate-t-il. Je souhaite déléguer de plus en plus, éviter les doublons et réduire le nombre de représentations."