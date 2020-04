En Anjou, l'entreprise Eolane participe à la production de 9 000 respirateurs

Fabriquer 10 000 respirateurs en 50 jours : c’est le défi que se sont lancées des entreprises françaises pour répondre à l'urgence. Le groupe Eolane va ainsi fabriquer 9 000 cartes électroniques dans ses usines d’Angers et de Combrée. "Depuis la semaine dernière, on a déjà livré 350 cartes, mais on fait face à une pénurie de composants", raconte Damien Cucumel, le directeur de la communication d'Eolane.