En route pour la maison commune

Inspiré par l’encyclique Laudato Si, nous y aborderons avec une assemblée de 2000 personnes comment réconcilier esprit d’entreprendre, co-création d’une part et inclusion des plus fragiles et respect de la planète d’autre part.

En effet, notre société a besoin de retrouver le sens du bien commun qui va au-delà de l’intérêt général et qui doit prendre en compte la dignité de tout homme et le respect de la création qui nous est confiée.



Qui seront les têtes d’affiches ?

Parmi les têtes d’affiches, nous accueillerons le Professeur Mohammad Yunus, économiste prix nobel de la Paix, Valérie Masson Delmotte co-présidente d’un groupe du GIEC qui nous fera un état des enjeux environnementaux, Frédérique Bedos qui a créé Imagine ONG d’information pour un monde plus juste et durable et le Père Nicolas Buttet qui nous dira en quoi l’anthropologie apporte des pistes de réponse.

Mais résumer ces assises à 4 personnes serait beaucoup trop réducteur car ce sera plus de 50 intervenants en plénière et en ateliers. Il y aura des alternances de temps d’enseignements, de partage, de prières, de louanges. Le groupe Alégria nous aidera à prier, louer, lacher-prise…

L’objectif est que chacun puisse cheminer, comprendre les enjeux du monde à venir et se dire comment il peut contribuer à cette maison commune.

Des intervenants éclairants nous permettrons d’être éclairés et de se sentir appelés à devenir les leaders du bien commun dont le monde a tant besoin !



Est-ce ouvert aux non membres des EDC ?

Ces assises sont effectivement ouvertes aux non membres, à des dirigeants ou responsables ayant envie d’agir dans le monde, à des étudiants de l’enseignement supérieur et jeunes pro ayant envie de construire cette maison commune que le Pape François appelle de ses vœux.

Ces assises s’adressent aux personnes qui veulent unifier leur vie personnelle, professionnelle et spirituelle.

Ce sera l’occasion de s’arrêter, de s’émerveiller, de discerner afin de devenir acteur de la transformation du monde.

Nous avons déjà près de 1500 inscrits pour ce temps de sommet.

Pour les rejoindre, c’est simple, il suffit d’aller sur le site www.lesedc.org pour découvrir le contenu et s’inscrire en ligne.