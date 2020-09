Energie solaire : l'autoconsommation collective s'accélére en région

En cette rentrée, les Hauts de France cherchent à massifier les installations solaires. Objectif : crééer 4000 emplois d’ici 2030 et réaliser des économies d'énergie.

Pour y arriver, le collectif d’acteurs régionaux Corésol se mobilise,

comme le bailleur social Pas-de-Calais Habitat et son projet d’autoconsommation collective, avec 7000 m² de panneaux photovoltaïques sur les toitures de ces logements collectifs, que nous fait découvrir son directeur de l'innovation Jérôme Capelle.



Et un cycle de conférences en ligne est proposé jusqu’au 16 octobre, sur tous les nouveaux projets solaires de la région. Plus d’information sur www.cd2e.journéeénergiesolairehautsdefrance