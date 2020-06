"Enlève d’abord la poutre de ton œil" (Mt 7, 1-5)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ne jugez pas,

pour ne pas être jugés ;

de la manière dont vous jugez,

vous serez jugés ;

de la mesure dont vous mesurez,

on vous mesurera.

Quoi ! tu regardes la paille dans l’œil de ton frère ;

et la poutre qui est dans ton œil,

tu ne la remarques pas ?

Ou encore : Comment vas-tu dire à ton frère :

“Laisse-moi enlever la paille de ton œil”,

alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ?

Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ;

alors tu verras clair

pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. »



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni

Comment avec une poutre dans un œil, y voir claire ? Impossible… Et Jésus semble ajouter à l’absurde de la situation… en prolongeant son histoire de cette personne avec une poutre aveuglante dans l’œil qui prétendrait voir un minuscule brin de paille dans l’œil d’un frère ? Quel drôle d’histoire… faudrait-il comprendre qu’il ne faut tout simplement pas juger les autres et s’examiner soi-même… Peut-être. Mais Jésus, était fils de charpentier, il est habitué à manier les poutres. Il sait combien elles sont nécessaires pour soutenir une construction. Et particulièrement une maison, et pourquoi par extension notre histoire, autrement dit notre vie ? Mais ces poutres il faut les mettre au bon endroit et ne pas se servir comme d’une arme, mais comme d’un appui, les avoir dans l’œil ne sert à rien… elles ne sont pas à leur place, le poids lourds de nos fautes et de nos péchés n’a rien à faire devant nos yeux en permanence… Cette poutre dans l’œil, ce défaut, ce mal aussi énorme, soit-il qu’il marque notre vie n’est pas le tout de notre vie et qui sait, pourrait même servir à la construire de notre existence… Ainsi nos difficultés, peuvent paradoxalement devenir soutien de notre vie. Soit nous nous en désolons soit nous sculptons, rabotons, ajustons et les remettons à une place ailleurs que dans nos regards qui nous empechent de voir tout le bien et le beau qui nous marquent aussi ! Jusqu’à comprendre que ces poutres, comme les poutres sur lesquelles Jésus fut cloués peuvent devenir soutien de notre Salut… Pourquoi donc regarder les défauts des autres ? Pourquoi se battre contre les nôtres ? Utilisons les, laissons le Seigneur en faire, paradoxalement un chemin de salut, qui nous fera mesurer combien nous avons besoin d’être sauvé… et mieux, encore, constater un jour combien nous sommes sauvés !